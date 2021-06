Järgmised ööd Eestis on troopilised: õhutemperatuur ei lange alla 20 kraadi

Nüüd, kui suvi on pööripäeva järgi ka ametlikult alanud, on kuumalaine võtmas aina rekordilisemaid mõõtmeid: lausa kolmes ilmavaatlusjaamas registreeriti 20. juunil nähtus nimega „troopiline öö”. Pärnus ja Roomassaares oli öine temperatuur 20,5 kraadi, Vilsandil 20,2. Varem on viimase 10 aasta jooksul juunis olnud troopilisi öid 3 korral: 2019 Ristnas, 2016 Ruhnus ja 2013 Kihnus.

Keskkonnaagentuuri sünoptiku Kairo Kiitsaku sõnul on troopilised ööd kuumalainete puhul tüüpilised. „Neid on Eestis ikka olnud ka,” teab ta. Kiitsak on kindel, et nii järgmine kui ka ülejärgmine öö on troopilised, kuna enne, kui kuumus raugeb, jõuab see veel võimenduda. „Homme tuleb isegi kuumem päev kui täna,” hoiatab Kiitsak. „Kui täna ei tule, võib homme tulla kogu Eesti mõõtmisajaloo juunikuu kuumarekord.”

Praeguse seisuga on Eestis juunikuus registreeritud kõrgeim temperatuur märgitud 1905. aasta 18. juunil Tartus ning selleks on 34,0°C. Täna kella 16 seisuga oli temperatuur Kundas 33,6 ehk rekordist on puudu vaid 0,5 kraadi. Kiitsaku sõnul on kõige soojem just Kundas, kuna soe maatuul surub sooja õhu ranniku äärde kokku. „Seetõttu on seal alati kõrged temperatuurid,” teab ta.

Kliima soojenedes muutuvad kuumalained parasvöötmes aina sagedasemaks nähtuseks. Neist ei pääse ka Eesti.

Keskmiselt 8 troopilist ööd aastas



Viimase kümne aasta jooksul on Eestis olnud kokku 80 troopilist ööd. Kõige soojem oli 2010. aasta suvel, kui juulis registreeriti 17 ja augustis 11 troopilist ööd. Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna juhataja Miina Krabbi sõnul hakkas silma see, et 29.07.2018 oli 26st vaatlusjaamast 25 troopilise ööga.

Viimase 10 aasta jooksul registreeritud troopilised ööd (andmed keskkonnaagentuurist):

2020 – juunis 2 ööd, juulis 1 öö

2019 – juunis 1, juulis 2

2018 – juulis 12, augustis 7

2017 – 0

2016 – 1

2015 – 0

2014 – juulis 6, augustis 9

2013 – juunis 1, augustis 2

2012 – juulis 2

2011 – juulis 6

2010 – juulis 17, augustis 11

Kokku 80 troopilist ööd.