Algselt Indiast pärit koroonaviiruse Delta tüvi on levinud mitmele poole üle maailma, kus on välja tõrjumas teisi koroonatüvesid ning on mitmel pool kaasa toonud nakatumise kasvu. Eestile lähematest riikidest on olukord väga keeruline Venemaal, eriti pealinn Moskvas, aga ka Suurbritannias. Meie idanaabri juures teeb Delta tüve eriti ohtlikuks see, et erinevalt Suurbritanniast edeneb Venemaal vaktsineerimine väga vaevaliselt.

Täna tuli teade, et taasavatakse bussiliin Tallinna ja Pihkva vahel. Kas Venemaaga uute ühenduste avamise asemel ei peaks kontakte idanaabriga piirama? Terviseameti avalike suhete juht Imre Kaas annab aru.