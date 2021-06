GRAAFIKUD | Ööpäevaga lisandus 12 positiivset testi

Tartu vaktsineerimiskeskus Foto: Argo Ingver

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 2167 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 12 ehk 0,6% testide koguarvust. See on madalaim näitaja alates eelmise aasta 18. oktoobrist. Ööpäeva jooksul manustati 4096 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 544 309 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 398 697 inimesel. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 50,1%.