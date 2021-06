FOTOD ja VIDEO | Kanepijaht Pärnumaal: tabati üks viimaste aastate suurimaid kasvatusi

Kahele 44-aastasele mehele, 27-aastasele mehele ja 25-aastasele mehele esitati kahtlustused narkootikumide käitlemises ja kanepi ebaseaduslikus kasvatamises grupis. Kriminaalmenetlust juhtiva ringkonnaprokuröri Raigo Aasa sõnul näitab sündmuskohal avanenud vaatepilt, et mehi on alust kahtlustada väga suurte koguste keelatud ainete käitlemises ja kasvatamises pikema aja vältel. "Õiguskaitseasutuste teravik on suunatud ennekõike narkootiliste ainete müügist rikastujate tegevuse tõkestamisele ja nii suurte koguste puhul ei ole kahtlust, et kanepitaimi kasvatati edasimüügi eesmärgil. Menetlusega seni kogutud andmetel jõudis kanep Pärnumaal asuvast kasvatusest peamiselt pealinna tänavatele," sõnas Aas.