USA väikelinnas võitis keegi 731 miljonit dollarit. Nüüd tahavad kõik sellest osa saada

Et 1200 elanikuga linnakeses on keegi äkki püstirikkaks saanud, on hakanud juhtuma kummalisi asju, vahendab Washington Post.

Ühes anonüümkirjas nimetati lotovõitjaks 76-aastast seitsme lapse vanaisa ja tema pikaajalist elukaaslast. Olles sattunud rahaküsijate piiramisrõngasse eitasid nad multimiljonärideks saamist.

Linna saabusid kullakaevurid. Saabuti Georgiast, Ohiost ja Arkansasest, et küsida raha haige sugulase raviks, raskustes farmi päästmiseks ja reisiks Euroopasse. Georgiast kirjutati loteriipileti müünud poodi nimega Coney Market ja küsiti farmi jaoks paari mootorsaagi. Keegi teine küsis raha oma sissesõidutee sillutamiseks.

Tuhandete miilide kauguselt on saadetud ümbrikuga raha, et osta Coney Marketist loteriipileteid.

Põhja-Virginiast saabus mees, kes nõudis, et talle antaks uus võidupilet, mille ta väitis kaotanud olevat. Mees jäi poodi terveks päevaks ja tuli kutsuda politsei, et asjad liiga hullumeelseks kätte ei läheks.

Ka kohalikud on kannatamatuks muutunud. Nõutakse näiteks et võitja annetaks raha linnaelu parandamiseks: vee puhastamiseks, tänavate remontimiseks või eakatele, kes peavad toime tulema 500 dollariga kuus.

Peamine, mis inimestel meeles mõlgub, on aga küsimus: kes see lotovõitja on? Pilet osteti jaanuaris ja võitja – tegelikult võitjad on teadmata suurusega grupp, mis nimetab end Power Packiks ja mis nõudis võidu välja mai lõpus. 731 miljonist sai 367 miljonit, sest summa võeti kohe täielikult välja, mitte 30 aastat kestvate osamaksetena, ning riik ja osariik võtsid oma osa maksudena.

Inimesed arvavad, et peab olema mingeid märke selle kohta, et keegi on saanud märkimisväärse summa raha.

Kahtlust äratab seetõttu iga uus auto või maja juures tehtud remont.