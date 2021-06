FOTOD | NATO liitlasväed esitlesid sõjatehnikat

"NATO esmane ülesanne siin Eestis ning ülejäänud Baltimaades ja Poolas on loomulikult oma panuse andmine nende riikide kollektiivkaitsesse, samuti võimalike vastaste heidutamine," ütles kolonel Bevan. "Aga samuti on väga oluline Eesti inimestega paremini haakuda, anda edasi oma sõnumid ning tõestada omalt poolt, et siin kogetud soe vastuvõtt ja toetus on ära teenitud," lisas ohvitser.