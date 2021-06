LUGEJA VIDEO | Vaata, kuidas politsei narkokontrolli saadetud juhi maha murrab

Täna kell 17.42 teatati, et Tallinnas Reidi teel on sõiduauto Chrysleri roolis noormees, kes käitub sõidu ajal ebaadekvaatselt. Teataja sõnul jättis autojuht oma Chrysleri pärast ebaadekvaatset käitumist Reidi teel seisma ning tundus, et ta jäi rooli taha magama. Kui teataja läks olukorda kontrollima, alustas Chrysler taas sõitu kesklinna suunas. Teine kahtlasest juhist teataja sõitis oma autoga Chryslerile ka järele.