OTSEPILT ja -BLOGI | Perling: tänan Helir-Valdor Seederit senise töö eest, kuid siit tuleb edasi minna

Suurkogu toimub ainult füüsilisel kujul ning e-hääletamist ei võimaldata, kuigi Perlingu leer viimast soovis. Kuigi see olukord peaks olema eelis Seedrile, on Perlingu poolehoidjad on kindlad, et kui suurkogule tuleb kohale piisavalt inimesi, võidab just viimane.

Perling on lubanud, et Isamaa juhina püüdleb ta kolme eesmärgi suunas:



Seedri leer: Perling peletaks konservatiivsemad valijad

Helir-Valdor Seedri toetajad on arvanud, et kui Perling võidab, muutub Isamaa praegusega võrreldes liberaalsemaks ning et konservatiivsematel valijatel oleks keerulisem erakonda toetada. Seeder: "Minu jaoks on Isamaa olnud alati tööriist, mitte eesmärk ja see pole sugugi erakonna alaväärtustamine. Olen alati pidanud olulisemaks poliitika sisu, poliitilisi eesmärke ja Eesti arengut, mitte erakonna jooksvat reitingut või positsioone – et erakond peab olema kahe suurema hulgas või juhtiv opositsiooni- või koalitsioonierakond. Suurim erakond Reformierakond oli opositsioonis, aga ei suutnud midagi. Meie olime väikseimana koalitsioonis ja saavutasime kõik."