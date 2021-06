Iraani presidendivalimised võitis äärmuskonservatiiv

Iraani välisministeerium teatas täna, et Raisi on hääletuse võitnud. Valimiskomisjoni ametnike sõnul hääletas Raisi poolt 62 protsenti valimas käinud iraanlastest.

Riigi kõrgeim liider, ajatolla Khamenei tunnustas oma liitlase Raisi võitu ja teatas, et näeb seda ka võiduna vaenlase propaganda üle. „Eilsete valimiste suur võitja on Iraani rahvas, kes on veel kord tõusnud vaenlase palgasõdurite meedia propaganda vastu üles," teatas Khamenei täna.