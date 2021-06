Häirekeskus tuletab meelde: lapsi ega loomi ei tohi mingil juhul palavaga üksi autosse jätta

"Päikeselised ja palavad ilmad toovad kaasa lisaohud, millega tuleb arvestada," märkis Häirekeskuse kommunikatsioonijuht Sigrid Karu. "Näiteks ei tohiks jätta lapsi või loomi palavasse sõidukisse, sest see võib väga lühikese ajaga muutuda nende tervisele ohtlikuks."

Häirekeskuse 112 teenuse juht Heiko Leesment märkis pressiteates, et kuigi palavate ilmadega seotud problemaatika on eestimaalastele pigem võõras, siis inimeste teadlikkus ja tähelepanu on ajaga selle probleemi suhtes kasvanud.

"See on väga positiivne, et inimesed helistavad numbrile 112, kui nad märkavad kuuma sõidukisse jäetud lapsi või lemmikloomi. Kindlasti tulekski Häirekeskusele helistada, kui lapsevanemat või looma omanikku kohapeal ise ei suudeta leida ja auto juurde kutsuda," märkis Leesment.

Alahinnatakse aja kulgu

Tavapäraselt kerkib selliste juhtumite puhul esile üks ja sama ühisnimetaja: alahinnatakse aja pikkust, mis sõidukist eemal viibiti. Päikese käes parkiva sõiduki temperatuur tõuseb aga väga kiiresti ja muutub kiiresti lapsele või loomale ebamugavaks. Või lausa eluohtlikuks.

Selline probleem kerkib kuumade ilmadega igal aastal uuesti ja uuesti. Enamasti on inimeste vabanduseks see, et käidi vaid korra poes. Ajal on kombeks siiski venida oluliselt pikemaks, mistõttu püüab kuumuse käes vaevlev laps või lemmikloom möödujate tähelepanu. „Me ei tea kunagi, mis võib meie kohest naasmist sõiduki juurde mõjutada. Kuna temperatuur tõuseb sõidukis väga kiiresti, siis igasuguste riskide võtmine ja oma lapse või lemmiklooma tervise ohtu panemine on vastutustundetu," märkis Leesment.

Kindlasti ei suuda piisavalt vajalikku jahutust tagada praokile jäetud aken. „Sellised olukorrad tuleks lahendada nii, et lapsi ega lemmikloomi ei jäeta autosse mingil juhul üksinda,“ toonitas Leesment.

Taustaks

Viimastel nädalatel on Häirekeskus vastu võetud mitmeid teateid, kus sõidukis on olnud koerad, keda ohustas ülekuumenemine.