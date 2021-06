VIDEO ja FOTOD | Jüri Ratas esines poliitilise avaldusega: toetame jätkuvalt astmelist tulumaksu. Meie hüüdlauseks on "Õige käik!"

Valimiskampaania hüüdlauseks valiti "Õige käik!". Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi ütles, et erakonna valimisloosung võtab kokku Keskerakonna tehtu Eestimaa omavalitsustes, Riigikogus ja valitsuses, aga ka tulevased eesmärgid ning annab ühtlasi edasi sõnumi, et valima minek on õige käik, sest igaühe hääl võib muuta palju.

"Keskerakond on teinud mitmeid otsuseid, mille osas on tihti tulnud oponentidelt palju kriitikat ja leitud, et see pole teostatav või vajalik. Olgu selleks Tallinnas näiteks tasuta ühistransport või Reidi tee ehitus, aga üldisemalt ka erakorralised pensionitõusud või tulumaksuvabastuse suurendamine 500 euroni. Täna võime kindlalt öelda, et need on olnud mitte ainult julged, aga ka õiged käigud ja meil on neid varuks veel palju," rõhutas Hanimägi.

Ta lisas, et Keskerakonna kandidaadi poolt hääletamine on vajalik ning õige käik, kui soovitakse näha stabiilset kodukoha arengut, tugevat ja kogenud meeskonda ning uusi ideid. Ta tõi välja, et just Keskerakonna eestvedamisel tõsteti omavalitsuste tulubaasi, mis on võimaldanud investeerida kodukoha kiiremasse arengusse ning eraldatud kriisiabi omavalitsustele paremaks toimetulekuks.

"Maailmas on palju näiteid, kus üks väike käik on muutnud mõne sündmuse või lausa ajaloo kulgu. Ka Eesti inimeste valik 17. oktoobril ei ole ainuüksi valik selle üle, kes lükkab talvel lund ja suvel niidab, vaid annab signaali ka selleks, millist Eestit me näha tahame ja millist ka tegelikult näeme," lõpetas Hanimägi.

Jüri Ratas teatas oma kõnes, et Keskerakond toetab jätkuvalt astmelise tulumaksu kehtestamist. "Selleks, et tagada meie inimeste jõukuse kasv, tuleb avada maksudebatt - ausalt, selgelt ja põhjendatult," ütles Ratas.