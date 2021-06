OTSEPILT ja FOTOD | Jüri Ratas esines poliitilise avaldusega: toetame jätkuvalt astmelist tulumaksu

"Kahtlemata on tegemist küsimusega, mis ei tekita ülemäära suurt entusiasmi, kuid on selge, et tänase maksukoormusega jäävad paljud olulised küsimused kas lahenduseta või muutuvad probleemkohad aastatega veelgi teravamaks," rõhutas Ratas. "Kriisi ajal nägime eriti selgelt, kuivõrd oluline on tugev turvavõrk ning riigi toetus ettevõtetele ja Eestimaa inimestele. Ka nüüd, mil õhus on lootust, et meid räsinud kriis saab seljatatud, oleks vale arvata, et abi pole enam vaja. Vastupidi, kriis osutas veelgi paremini, kus on arenguruumi, millised on meie nõrkused."