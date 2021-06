Eesti pääses lõpuks Läti madala riskiga riikide nimekirja

Eesti on nüüd Läti reisihoiatuste nimekirjas „madala tasemega riskiga" riikide hulgas, Läti ise ja Leedu on aga jätkuvalt kõrge riskiga riigid, kirjutab Läti rahvusringhääling LSM.

Läti jaotab riigid madala, kõrge ja väga kõrge riskitasemega riikideks, viimaste hulgas pole hetkel ühtegi maad. Madala riskitasemega riikide hulgas on lisaks Eestile näiteks Norra, Šveits ja Horvaatia.

Riskitasemetega on seotud kindlad epidemioloogilised nõuded, mis hakkasid kehtima täna südaööst. See tähendab, et Eesti elanikud ei pea enam Lätti sisenedes jääma kohustuslikku eneseisolatsiooni. Vaktsineerimata inimesed peavad siiski esitama negatiivse PCR testi.