Biden: USA-s jõudu koguv Delta tüvi on noortele inimestele erakordselt ohtlik

USA president Joe Biden hoiatas reedel, et riigis leviv Delta ehk India tüvi on eriti ohtlik noortele vaktsineerimata inimestele. Delta tüvi paistab levivat kiiremini ja tõhusamalt kui ükskõik milline teine koroonaviiruse tüvi, kirjutab väljaanne Business Insider.

„See tüvi levib kergemini, võib olla surmavam ja on eriti ohtlik noortele," sõnas Biden eile Valges Majas pressikonverentsil.

USA haiguste kontrolli ja tõrje keskuse (CDC) asedirektor Rochelle Walensky oli samal päeval öelnud saates „Good Morning America", et India tüvest saab järgnevate kuude jooksul arvatavasti USA-s domineeriv variant. Osa eksperte on ennustanud, et see juhtub juba loetud nädalate jooksul.



#COVID19 ALERT: The #CDC director Rochelle Walensky says she expects the delta variant will become the dominant coronavirus strain in the United States. #njmorningshttps://t.co/MQY4Dz7HgY — News12NJ (@News12NJ) June 18, 2021



Praegusel hetkel moodustab Delta tüvi kümnendiku USA-s registreeritud juhtumitest, kuid näiteks Suurbritannias tuvastatakse India tüve juba 90 protsendil kõigist haigestumistest, selgub Londoni kuningliku kolledži uuringust, mis on veel eelretsenseerimisel. Uurijad leidsid ka, et uute juhtumite arv kahekordistub iga 11 päeva järel - tõenäoliselt on see seotud kiirelt leviva tüvega.

Inglismaa terviseameti uuringu kohaselt on India tüvi umbes 60 protsenti nakkavam kui Suurbritannias avastatud Briti tüvi Alpha. Alpha oli CDC sõnul algsest koroonaviiruse tüvest juba omakorda poole nakkavam.

Uus tüvi võib eriti ohtlik olla noorematele inimestele, sest nad on aktiivsemad, kuid nende eagruppi on vähem vaktsineeritud. USA-s on alla 50-aastaste seas vähem vaktsineerituid kui üle 50-aastaste puhul. Londoni kuningliku kolledži uurijad leidsid, et koroonasse nakatumine on riigis 5-49 aastaste seas kaks ja pool korda levinum kui üle 50-aastaste seas. Uuringust tuleb ka välja, et enamik hiljuti nakatunud noori olid vaktsineerimata.

Ekspertidele valmistab ühe suuremat muret, et noored on India tüve põhjustatud raske kuluga haiguse vastu vähem kaitstud: Šoti teadlased on välja selgitanud, et India tüvega on haiglasse sattumise risk Briti tüvega võrreldes kaks korda kõrgem.