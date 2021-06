Õnnelik lõpp! Mitu päeva soos ekselnud naine leiti üles

Eile andis politsei meedia vahendusel teada, et Võru vallas Husari külas on oma kodust kaduma läinud 65-aastane Taissia. Toona oli teada, et naine liigub nõukogude aegse helerohelise jalgrattaga ning naine lahkus kodus teisipäeval.

"Vaatasime nii jalgsi liikudes kui ka drooniga üle naise kodupiirkonna, muuhulgas ka lähedased metsad, kus Taissia armastab käia. Täna hommikul leidsime juhtunut lahendades Saarepera soo lähedalt kadunud naise jalgratta, see andis alust arvata, et Taissia võib viibida samas soos," rääkis Turba.

"Praegu läks kõik hästi ning meil on hea meel, et ema peagi taas oma pere juurde jõuab. Siiski tuletame meelde, et kadunud inimesest peaks hädaabinumbril 112 teada andma võimalikult varakult. Praegusel hetkel saime informatsiooni ja alustasime otsinguid kolm päeva pärast Taissia kodust lahkumist," tõdes Turba. "Samuti on loodusesse minnes vajalik kaasa võtta laetud akuga mobiiltelefon, eriti just palavate ilmadega on oluline kaasa võtta joogivett, heaks abimeheks võib osutuda näiteks helkurvest. Palju ruumi ei võta ka nuga, vahendid tule tegemiseks ja väike eine.