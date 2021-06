FOTOD | Leedus paigutati 73 Valgevenest saabunud migranti telklinnakusse

Mišutise sõnul on enamik telklinnaku elanikest üksikud mehed ja just selliseid isikuid sinna paigutada kavatsetigi, vahendab Leedu Delfi.

Vastuvõtukeskuses on kaks telklinnaku blokki: üks on mõeldud migrantide isoleerimiseks ja teine majutamiseks. Territooriumil on ka dušid, kraanikausid, tualetid ja söömisruumid.

Leedu piirivalve andmetel on sel aastal Valgevenest ebaseaduslikult Leetu saabunud 405 migranti, kellest enamik on Iraagi kodanikud.

See arv on viis korda suurem kui 2020. aastal kokku.

Leedu siseminister Agnė Bilotaitė on öelnud, et ebaseaduslike migrantide kasvav sissevool on Valgevene teadlik poliitika Leedu vastu. Bilotaitė sõnul näitab see, et on alustatud hübriidsõda.