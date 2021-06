Kreml peab rumaluseks väidet, et Venemaa on võitluses koroonaga läbi kukkunud

„See on täielik rumalus,” kommenteeris Peskov väidet, et võitlus koroonaviirusega on riiklikul tasemel läbi kukkunud ja Venemaa on nakatumise kasvu osas liidriks tõusnud, vahendab TASS.

Seejuures tunnistas Peskov, et Venemaa jääb vaktsineerimitempos paljudest riikidest maha. „Siin oleme me jõudnud vähe ära teha, aga mitte seetõttu, et midagi on puudu: kõike on rohkem kui piisavalt ja rohkem kui küllalt, kõik see tagati ja infrastruktuur loodi mitu kuud tagasi,” ütles Peskov.

Peskov nõustus ka sellega, et vaktsineerimise propaganda Venemaal ei ole olnud nii efektiivne, kui tahaks.

Peskov ütles, et president Vladimir Putin saab igapäevaselt koroonaviiruse leviku kohta ettekandeid.

„Loomulikult on see riigipea pideva monitooringu teema,” ütles Peskov, kes selgitas, et president saab igapäevaselt ettekandeid valitsuse staabi liinis ja regioonide juhtide liinis.

Peskov nõustus ka Venemaa tarbijakaitseametkonna Rospotrebnadzori juhi Anna Popova sõnadega, et nakatumise kasvus on süüdi kodanike totaalne nihilism koroonapiirangute suhtes.

„Absoluutselt nõus,” ütles Peskov. „Totaalne nihilism, madal vaktsineerimise tase ja peale selle nakkuse enda salakavalust ei maksa samuti unustada.”