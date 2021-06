Prokuratuur süüdistab Ümera mõrtsukat, 80-aastast Matit tapmises ja ebaseadusliku tulirelva omamises

„Sotsiaalkindlustusamet pakub taastava õiguse põhimõttel lepitusteenust, mille eesmärgiks on anda võimalus erapooletu vahendaja toel kohtuda ja tekkinud olukorra asjaolusid ja nende mõjusid arutada. Näeme piirkondlikus politseitöös, et taastav õigus on ennast naabritevaheliste tülide lahendamisel väga hästi tõestanud. Oluline on teada, et lahendusi on võimalik leida ning naabritevahelised erimeelsused on lahendatavad viisaka suhtlemise ja teineteist austava käitumisega. Julgustame konfliktide puhul küsima nõu oma piirkonnapolitseinikult, kelle kontaktid on leitavad politsei kodulehelt,“ rääkis Ülend.