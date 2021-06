"Krooniliste haigustega inimesed taluvad väga palavat ilma üsna halvasti. Enam on tundlikud vanemad inimesed, kellel tõenäoliselt on kroonilisi haigusi rohkem kui noortel," rõhutab Kauler.

Kui laiemalt vaadata, siis on kõige haavatavam grupp alla nelja-aastased lapsed. Kauler jagab lapsevanematele soovitusi.

Lisaks on juttu sellestki, kas säärase kuumaga üldse passib alkoholi tarbida või seda vältida.

Kõigest pikemalt juba intervjuus.