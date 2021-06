Vene ametnik nimetas koroonaviirusega nakatumise kasvu üheks põhjuseks inimeste totaalset nihilismi

Popova ütles, et koroonaviirusega nakatumise kasv riigis on seotud mitmete teguritega, mille hulgas on totaalne nihilism kaitsemeetmete suhtes, ringiliikumine kevadel ja suve algul ning ebapiisav vaktsineerituse tase, vahendas Interfax.

„Esiteks, see on totaalne nihilism meetmete suhtes, millega me end pikka aega koroonaviiruse eest kaitsesime. Kui kõik võtsid maskid eest, läksid välja ja arvasid millegi pärast, et koroonaviirus on juba möödas, andis ta endast teada,” ütles Popova.

Popova sõnul nakatuvad praegu peamiselt 20-49-aastased inimesed.

Nakatumine hakkas Venemaal taas kasvama juuni alguses ja jõudis kuu keskpaigaks veebruari näitajateni, ületades 14 000 uut juhtu päevas. Popova sõnul on hakanud Venemaal intensiivselt levima India tüvi, mida peetakse nakkavamaks. India tüve osakaal Venemaal on viimase nelja nädalaga ületanud 70%.

Viroloogiaprofessor Aleksandr Tšepurnov ütles aga RBK-le, et nakatunute arvu kasv on seotud „geoklimaatiliste tingimustega”. Tema sõnul ei oleks India tüvi saanud lühikese ajaga nii suurt nakatumise lainet tekitada, kuigi on Venemaale saabunud. Tšepurnov ootab India tüve mõju sügisel.

Kõrgema Majanduskooli tervishoiumajanduse instituudi direktor Larissa Popovitš seostas aga nakatumise kasvu kodanike liikuvuse kasvuga. „Vaadake, kui palju inimesi käib praegu ilma maskita, on passiivsed vaktsineerimise suhtes – see on seotud venemaalaste käitumise, mitte tüvega,” ütles Popovitš.