Ungari „homopropaganda” vastase seadusega võivad keelu alla sattuda näiteks Shakespeare või Sappho

Ungari kirjastajate ja raamatumüüjate liidu MKKE sõnul ei ole üldse selge, kuidas see keeld, mis kiideti teisipäeval heaks viimase minuti lisandusena seadusele, millega karmistati karistusi pedofiilia eest, tegelikkuses töötama hakkab, vahendab Reuters.

„Me ei nõustu kuidagi sellega, et omavahel segatakse kokku pedofiilia, mis on kuritegu, ja seksuaalne orientatsioon, mis on fundamentaalne inimõigus,” teatas MKKE oma avalduses. „Mitmed maailma ja ungari kirjanduse meistriteosed, sealhulgas paljud autorid, kes on praegu osa keskkooli õppekavast... võivad samuti keelu alla sattuda.”

Uut seadust võidakse MKKE sõnul rakendada näiteks poeetide Paul Verlaine’i ja Arthur Rimbaud’ ning üle maailma tunnustatud kirjanike nagu Thomas Manni või Marcel Prousti teoste vastu.

Vana-Kreeka poetessi Sappho samasoolise armastuse kirjeldused või lood vastassoo riietuse kandmisest mitmetes Shakespeare’i näidendites võidakse MKKE sõnul koolides samuti keelata.

Valitsus vastas kriitikale.

„Me ei kavatse oma laste kaitsmise eest vabandada,” kuulutas Ungari valitsuse esindaja Zoltán Kovács. „Seadus keelab ka homoseksuaalsuse ja soomuutmise näitamise või propageerimise alaealistele ning lubab nende teemade kohta informatsiooni anda ainult registreeritud valitsusvälistel organisatsioonidel.”

Seadust saab rakendada kõigele alates reklaamidest kuni õpikute ja raamatukogudeni, aga kirjastajad kurtsid konkreetsuse puudumise üle.

„See on mõeldud väga laialt tõlgendatavana, meil on tõsine probleem,” ütles sada lasteraamatut aastas kirjastava ja 11 raamatupoodi omava ettevõtte Pagony juht András Ürögdi. „On palju praktilisi ärialaseid küsimusi, millele on vaja vastuseid.”

Ungari seadust võrreldakse Venemaa 2013. aasta „homopropaganda” vastase seadusega.

Seaduse mõistsid hukka ka Ungari õpetajad.

„Kuidas saab rääkida vägivallast geiõpilase vastu, kui ei tohi öelda, et on normaalne gei olla?” küsis Ungari õpetajate demokraatliku liidu (PDSZ) esindaja Szabolcs Kincse. „Kuidas saab last kiusamise eest kaitsta?”