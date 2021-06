Riigikogu juhatus: obstruktsioon on ja jääb opositsiooni relvaks

Ratas tõdes oma sõnavõtus, et poliitika tegemine on riigikokku tagasi jõudnud. Lisaks tundis ta head meelt, et kodanikuühiskond räägib riigi asjades varasemast palju aktiivsemalt kaasa. „Olulise tähtsusega riiklikke küsimusi oli viiendal istungjärgul kaheksa, enne seda oli neid neli. Rahva algatatud petitsioone oli arutlusel 23 varasema kuue asemel. See on asja positiivne pool, nagu seegi, et toimuvad rahumeelsed meeleavaldused,“ tõi ta näiteks.

Samuti ei saa Ratase sõnul opositsioonile ette heita obstruktsioone, mida opositsioon on alati teinud. „Aga selle poliitika hulka ma ei pane viimasel nädalal riigikogu täiskogus toimunut. Selle panen ma suure miinuse poolele. Väärikust peame me poliitikas säilitama ja meil kõigil tuleb jääda väärikaks. Sellist protseduuriliste küsimuste laviini ma varasemast ei mäleta. Selge, et see on muutunud üheks relvaks, aga mitte nii massiivseks,“ rääkis Ratas.

Riigikogu esimees lisas, et viies istungjärk jääb ajalukku kaugistungitega, mis näitab tema sõnul Eesti digivõimekuse suurt potentsiaali, kuigi istungite pidamine kriisi tingimustes vajab veel täpsustamist.

Aseesimees Hanno Pevkur ütles, et riigikogu juhatuses valitseb hea üksteisemõistmine ning riigikogu oli pandlik ning kiire pandeemia olukorras lisaeelarve vastuvõtmisel. „Samuti oli tuntav selle maja panus riigieelarvestrateegia tegemisel,“ ütles Pevkur.

Viimastel nädalatel riigikogu tööpäevi pikaks venitaud obstruktsiooni kohta märkis aseesimees Pevkur, et see on opositsiooni legaalne viis oma rahulolematusest märku anda. „Kuid sellega ma ei ole nõus, et keegi saab parlamendi töö seisma panna,“ lisas ta.