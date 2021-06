Eesti annetab teistele riikidele 900 000 COVID-19 vaktsiinidoosi

Peaminister Kaja Kallase sõnul teevad Euroopa Liit ja liikmesriigid koostööd, et aidata nii ELi naabruses kui ka kaugematel asuvatel riikidel koroonapandeemiaga võidelda. „Üleilmse koroonaviiruse pandeemia pidurdamiseks ja võimalike uute tüvede tekke ennetamiseks on oluline, et vaktsineerituse tase kogu maailmas oleks võimalikult kõrge. Selleks on vajalik, et vaktsiinid oleksid kõikjal võimalikult laialdaselt kättesaadavad. Eestil on võimalik anda oma panus ja seda ka teeme. See on ka meie enda inimeste tervise huvides,“ lausus Kallas.

„Koroonaviiruse ülemaailmse leviku tõkestamisel on suurimateks väljakutseteks tervishoiusüsteemi toimepidevuse tagamine ning inimeste piiratud ligipääs COVID-19 vastastele vaktsiinidele. Me keegi ei ole selle raske haiguse eest kaitstud enne, kui kogu maailmas on saavutatud piisav vaktsineerituse tase. Seetõttu on õige aidata ka teisi riike, nüüd, kui oleme saavutamas juba märkimisväärset vaktsineeritusega kaetust. Eesti panus vaktsiinide annetamisse WHO loodud algatuse COVAX ning Euroopa Liidu vaktsiinide jaotamise mehhanismi vahendusel parandab COVID-19 vaktsiinide ülemaailmset kättesaadavust,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Välisminister Eva-Maria Liimets tõi välja, et viimasel aastal on idapartnerlusriigid olnud koroonakriisi tõttu eriti keerulises olukorras, sest samal ajal on neil tulnud hakkama saada ka julgeoleku-, poliitiliste ja majanduslike väljakutsetega. „Kui naaberriigid on raskustes, ei saa ka meie tunda end hästi ja turvaliselt, mistõttu on Eestile olnud alati oluline aidata kaasa idanaabruse stabiilsuse ja julgeoleku hoidmisesse. Mul on väga hea meel, et saame nüüd pandeemia seljatamiseks abikäe ulatada meie partneritele Ukrainale, Gruusiale ja Moldovale ning toetada ka Aserbaidžaani ja Armeeniat,“ sõnas Liimets.