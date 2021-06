Kalev Stoicescu: on selge, et Kreml ei muuda oma käitumist päevapealt

Venemaa eksperdi Kalev Stoicescu sõnul pole Genfis toimunud tippkohtumisel ära jäänud õhtusöök ja eraldi antud pressikonverentsid midagi traagilist või enneolematut, ning viimase taga võib eelkõige näha Putini soovi anda edasi omaenda sõnumit Kremli poolt väljavalitud meediakanalitele.

Kogu ülevaade Genfi kohtumisest ja selle tulemustest on tulnud peamiselt läbi selle info, mis Venemaa riigipea Vladimir Putin ning Ameerika Ühendriikide president Joe Biden meediale kohtumise järel andsid.

Tulemused olid ootuspärased

Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teaduri hinnangul oli tippkohtumine küll mõlemapoolselt edukas, kuid on selge, et pea kõikides küsimustes domineerivad endiselt vastuolud. "Samas võis juba sündmuse eel olla enam kui kindel, et päris tühjade kätega lahku ei minda, sest juhul, kui kõneluselt oleks lahkutud ühegi kokkuleppeta, oleks kohtumise üldine sõnum kujunenud väga negatiivseks," lisas Stoicescu.

"Võib öelda, et need on tegelikkuses võrdlemisi väikesed detailid - näiteks see, et suursaadikud pöörduvad vastastikku tagasi oma tööpostile Moskvasse ja Washingtoni. Lisaks jääb taaskord õhku küsimus, et kas normaalne diplomaatiline tegevus mõlemas riigis ka reaalsuses taastub. Diplomaate ja saatkondade personali on kümnete kaupa välja saadetud, ning Venemaa koostatud ebasõbralike riikide nimekiri, mille eesotsas Ameerika Ühendriigid endiselt on, keelab Venemaa kohalikku tööjõudu saatkonna heaks kasutada. Ühesõnaga saadikud tulevad küll tagasi, kuid ka siin on kõik ülejäänud küsimused endiselt lahendamata," tõi Stoicescu näite.

Kohtumine kui töövõit Venemaale