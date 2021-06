Kreml lubas, et totaalsest kohustuslikust vaktsineerimisest kogu Venemaal praegu jutt ei käi

„Siin on väga tähtis võtta arvesse nüansse. Jutt ei käi totaalsest kohustuslikust vaktsineerimisest. Jutt käib regioonide peasanitaararstide juhistest ja otsustest, mille nende juhiste alusel võtab vastu regiooni juht nende põhivolituste alusel, mis tal on,” ütles Peskov ajakirjanikele, kommenteerides kohustusliku vaktsineerimise kehtestamist teatud kodanike kategooriatele mõnedes regioonides, vahendab Interfax.

„See ei ole elanikkonna totaalne vaktsineerimine. Jutt käib kohustuslikust vaktsineerimisest teatud majandussfäärides. Võttes arvesse seda, kuidas liigub nakatumislaine, on see täiesti õigustatud,” ütles Peskov.

Peskov märkis, et kubernerid lähtuvad koroonaviirusealasest olukorrast regioonides.

Peskovilt küsiti ka, kas võib teha järelduse, et vabatahtlik vaktsineerimine on ebaefektiivne.

„Mina ei saa sellisele järeldusele tulla. Ma saan ainult konstateerida, et vabatahtliku vaktsineerimise tempod jätavad tõesti paremat soovida. President on korduvalt öelnud, et tuleb suurendada aktiivsust, selgitustöö, propagandatöö selle sõna heas tähenduses järjekindlust,” lausus Peskov.