Kallase sõnum päästjatele: mina jõudsin peole siis, kui laste kooliraha on jookide peale kulutatud

Kallas leidis, et päästjate meelepaha tema suunas on ebaõiglane, sest eelarveaugu põhjustas eelmine valitsus.

Peaminister rääkis meelt avaldama tulnud päästjatele, et eelarveaugu parandamiseks tuleb muuta kas maksusüsteemi või leida kokkuhoiukohti.

Sõnajärje võttis seejärel üle piketi korraldanud Eesti päästeala töötajate ametiühingu peausaldusisik Kalle Koop, kes ütles, et inimeste koondamine on iseenda vundamendi õõnestamine. „See on ebamõistlik ega ole millegagi põhjendatav,” leidis Koop.