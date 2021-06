USA-s mõisteti muu hulgas lunavararünnakutele kaasaaitamise eest süüdi kaks Eestist pärit meest

See tehnoloogia võimaldas häkkeritel nakatada arvutisüsteeme üle maailma alates 2013. aasta septembrist kuni 2017. detsembrini.

Koškin „kujundas välja ja opereeris teenust, mis oli hädavajalik vahend maailma kõige kahjulikumatele küberkurjategijatele, sealhulgas lunavararündajatele”, teatas USA justiitsministeeriumi kriminaaldivisjoni peaprokuröri abi kohusetäitja Nicholas McQuaid. „Otsus peaks olema hoiatus neile, kes pakuvad küberkurjategijate jaoks infrastruktuuri: kriminaaldivisjon ja meie õiguskaitsepartnerid peavad teid sama palju süüdi olevaks kui häkkereid, kelle kuritegudele te kaasa aitate, ja me teeme väsimatult tööd teie kohtu ette toomiseks.”

Koškinit, kes vahistati 2019. aastal Californias ja kes sellest ajast on olnud föderaalvõimude vahi all, ootab kuni 15-aastane vanglakaristus. Otsus tehakse 20. septembril. Tšurkani, kes on olnud kautsjoni vastu vabaduses, ootab kuni üheksa-aastane vangistus. Tema kohta tehakse otsus 27. septembril.