Vali parimad elektritõukerattad täiskasvanutele ja lastele

Keskmisesse hinnaklassi kuuluvad mudelid (kuni 900 eurot)

Sellise hinnatasemega elektritõukerattalt saad juba oodata võimekamat akut ja võimsamat mootorit, lisaks on mõnel neist ka vedrustus – see kõik tähendab, et sõita saab kaugemale, kiiremini ja mugavamalt.

Eriti võimekad mudelid (alates 900 eurost ...)

Tippmudelite hulka kuuluvad elektrilised tõukerattad on tavaliselt varustatud vedrustusega. Lisaks on neil on suurem mootor, väga vastupidav aku ja kvaliteetsed pidurid. Sõitmine on ühtaegu nii mugavam kui turvalisem.