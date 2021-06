KUULA | Herman Kelomees Genfi kohtumisest: tundub, et USA tahab Venemaa probleemid pausile panna

Genfist tagasi reisiv ajakirjanik Herman Kelomees kommenteeris Müncheni lennujaamast, et kohtumine jäi oodatult vaoshoituks ja suuri läbimurdeid ei tulnud. „Eesmärk oligi lihtsal meestel omavahel kokku saada, leida mingisuguseid väiksemaid koostöökohti ja leppida kokku väiksemates asjades nagu suursaadikute pealinnade tagasi saatmine,” ütles Kelomees. „Laias laastus oli tegu kohtumisega, millel otsest tulemust pole. Kui välja arvata see, et ühine avaldus suudeti teha. Aga mõlemad pooled kinnitasid üle, et teine pool ei ole muutumas, tõenäoliselt jääb USA-Vene suhetes palju samamoodi nagu varem.”