VIDEO | Pratasevitši Venemaa kodanikust tüdruksõbra isa palus Lukašenkalt halastust

„Aljaksandr Rõgoravitš, ma palun teilt halastust. Aitab julmusest, viimasel ajal on maailm seda täis. Iga terve mõtlemisega inimene saab aru, et Sofia sattus koos vale inimesega valesse kohta. Kuni kohtumiseni Raman Pratasevitšiga oli ta tavaline tüdruk. Minski protestide ajal oli ta Leedus ja kui ta sellel perioodil, kui ta Pratasevitšiga tuttav on olnud, midagi ka teinud on, on see kindlasti armastuse, mitte veendumuste pärast,” lisas Sapega.