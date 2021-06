VIDEO | Berliinis pidas politsei lahingut vasakpoolsete skvotteritega, 60 korravalvurit sai vigastada

Võimud väitsid, et olukord hoonetes kujutab endast vahetut ohtu avalikule ohutusele ja korrale. Kompleks koosneb kolmest majast 30 korteriga. Paljudel on üürileping olemas, aga elanikud on teadete kohaselt pikka aega keeldunud võimuesindajaid sisse laskmast.

Hooned Rigaer Straßel (Riia tänaval) on olnud võitluse objekt alates 1990. aastatest. Need on olnud kohalike vasakpoolsete kogunemiskoht. Ka varem on toimunud politsei ja skvotterite kokkupõrkeid.