Venemaal kuulutas sundvaktsineerimise neljanda regioonina välja Sahhalin

„Meil on väga keeruline epidemioloogiline olukord. Alates 1. juunist kasvab haigestumine. Me oleme praegu kõrgete haigestumisnäitajatega Vene Föderatsiooni territooriumil reitingus kaheksandal kohal. Ma annan välja määruse epideemiavastaste toimingute läbiviimiseks. Esmajärjekorras on see riskigruppide immuniseerimine epideemianäitajate järgi. Immuniseerimine algab esmaspäevast,” teatas Funtussova, vahendab Interfax.