Kim Jong-un tunnistas „pingelist” toidualast olukorda Põhja-Koreas

Kim ütles partei keskkomitee liikmetele, et „inimeste toidualane olukord on nüüd pingeliseks muutumas”, vahendab BBC News.

On teateid, et toiduainete hinnad on järsult tõusnud. Põhja-Korea sündmusi jälgiv veebileht NK News teatas, et kilo banaane maksab 37 eurot.