Putin kinkis Bidenile kirjutuskomplekti ning sai vastu lenduri päikeseprillid ja kristallpiisoni

USA meedia teatas Valgele Majale viidates, et Putinile kingiti eritellimusel valmistatud päikeseprillid ja kristalne piisoni kuju.

„President Biden kinkis president Putinile lenduriprillid, mille on valmistanud tellimuse peale Randolph USA,” teatas USA administratsiooni esindaja, kes märkis, et see firma toodab alates 1978. aastast spetsiaalseid hävituslennukite pilootidele mõeldud prille.