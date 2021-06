Arstide ja ametnike ühisavaldus: viirus on raugemas, aitäh kõigile kannatlikkuse eest

Head inimesed!

Viimased poolteist aastat on olnud kõigile Eestimaa elanikele keeruline aeg. Oleme pidanud tegema järeleandmisi meile omastes ja armsates tegevustes ning iga päev kohanema kiiresti muutuvate oludega.

See on olnud suur jõupingutus.

Suve algus on helgem ja lootustandev, kuid me ei tohi unustada hinda, mida oleme pidanud maksma. COVID-19 haigus on Eestis viinud haiglasse ligi üheksa tuhat inimest ning nõudnud üle tuhande elu.

Nad on olnud meie lähedased ja sõbrad, meie linnade ja valdade elanikud, kogukonna liikmed. Me kutsume üles neid, nagu kõiki teisigi lahkunuid, meenutama ning soovime palju jõudu ja tervist paranenutele. Sügaval südames tunneme elu imelist jätkuvust.

Me seisame iga pere, iga inimese kõrval, kes on kaotanud lähedase. Ühtegi inimest ei ole võimalik asendada, küll aga on hoolimisel ja armastusel jõud leevendada valu ja sammhaaval tervendada elu.

Meil on võimalus pakkuda üksteisele tuge.

Pühapäeval, 20. juunil saame minna Eestimaa pühakodadesse, tuttavatesse ja tähendustega paikadesse ja võtta hetk mälestades kalleid lahkunuid. Läidame küünlad koduakendel. Üle Eesti helisevad sel päeval kl 12 kirikukellad. Jaanipäeva nädalaks ja erinevates Eesti paikades kogu suveks jäävad paljude kirikute uksed avatuks nagu on avatud meie hinged kallitele lahkunutele sõltumata sellest, kus viibime – nad on meiega.

Me kutsume Teid koos meiega istutama puid, et nende lehtedes leiduks varju ja viljades kosutust.

Koduaed, taluhoov, hooldekodu õu – kõik need paigad on sobivad mälestuse hoidmiseks. Istutades puu suuname pilgud tulevikku ja meile antud uutele võimalustele.

Meie tänu ja tunnustus kuulub Eestimaa arstidele, õdedele, hooldajatele, teadlastele, päästjatele ja politseinikele ning kõigile avalikus ja erasektoris panustajatele, kes on kogenud eesliini võitlust, vaeva ning väsimust toetades meie inimesi. Teie käte kaudu on antud paljude elu tagasi. Teie armastus ja pühendumine inspireerib meid ja teeb meist paremad inimesed.