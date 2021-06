Kohtunik: kui häirekeskus poleks palunud Tarrastele järele sõita, oleks mootorrattur ellu jäänud. Häirekeskus: jälitamine on igapäevane

Tarraste üle kohut mõistnud Rubo Kikerpill ütles Eesti Päevalehele antud intervjuus, et häirekeskus oli öelnud mootorratturile, kes hiljem Tarraste püssilaskude tagajärjel hukkus, et väga hea, kui sõidaksite talle järele. Häirekeskuse juht Kätlin Alvela parandas Delfile antud kommentaaris palvet: mootorratturile öeldi hoopis, et kui saate järele sõita, oleks see parim variant.