FOTOD | Urmas Reinsalu esitles oma raamatut "Välisminister"

Sel ajal sai Eesti ÜRO julgeolekunõukogu liikmeks ning autor avab Eesti tegevust julgeolekunõukogus ja rahvusvahelistes kriisides. Olulise tähelepanu all on Eesti suhted Venemaaga.

Teoses vaadatakse avameelselt tagasi Isamaa, EKRE ja Keskerakonna valitsuse sünnile ning sisesuhetele valitsuses. Reinsalu on poliitik, kel on asjade kohta oma kindel arvamus, seetõttu ei jäta see raamat lugejat ükskõikseks ja võimaldab lugejal elada läbi Eesti ja maailma kaht aastat täis draamat, vastasseise ja ootamatusi.