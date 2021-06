VIDEO | Mart Helme nimetas Kaja Kallast bipolaarseks. Karmen Joller: kust võetakse endale julgus mängida arsti?

Pool tundi hiljem kinnistas ta öeldut. "Mul on tohutult hea meel, et me selle umbusalduse tegime, sest teie esinemine siin, teie täiesti ebaadekvaatne jutt ja valed, mida te pidevalt korrutate, see bipolaarne häire, mida te esindate..."

Kommentaaride suunas võttis teravalt sõna Riina Sikkut, kes nentis, et ametisoleva valitsuse materdamine opositsiooni poolt on tavapärane, küll aga "on ennekuulmatu ja lubamatu vaimse tervise häbimärgistamine."

"Meil on sajad inimesed, kes teevad iga päev tööd, et vaimse tervisega seotud stigmasid vähendada. Meil on kõigil füüsiline tervis, meil on kõigil vaimne tervis. Ligi pooli meist tabavad vaimse tervise mured elu jooksul. Need inimesed peavad julgema seda tunnistada, abi otsima ja abi saama. Ja siin saalis me selliseid rahvatervise eesmärke peame kõigi sõnavõttude puhul silmas pidama. Asi ei ole mitte ainult diagnoosimises n-ö või mittediagnoosimises, aga kogu see suhtumine vaimse tervise muredesse on täiesti taunitav ja häbiväärne," ütles Sikkut.