INTERVJUU | Delfi ja EPL Genfis. Šveitsi tippajakirjanik Delfile: Putini-fänne on siit raske leida

Šveitsile pole tähtsad kohtumised võõrad, ainuüksi siin linnas on palju rahvusvahelisi organistasioone. Mida Bideni-Putini kohtumise toimumine siin teile üldse tähendab?

Ma ei ole küll Genfist, elan Zürichis, aga olen olnud siin juba paar päeva ning paljude inimestega rääkinud ning mul on siin ka sõpru-tuttavaid. Nad ütlevad, et aeg-ajalt tuleb ikka mingite alade piiramist ette, aga 30-40 aastased ja nooremad pole mitte kunagi midagi sellist näinud. Et kogu linn on 48 tunniks kinni pandud, on ebatavaline. Kõndisin teiselt poolelt siia mööda järvekallast kaks tundi ja rääkisin mõnede poodnikega. Nende sõnul pole linn olnud mitte kunagi nii rahulik, nagu täna hommikul. Vähemalt mitte väga pikka aega.

Nagu te ka ütlesite, on Genf koduks paljudele rahvusvahelistele organistasioonidele, aga viimati oli selline olukord 1985. aastal, kui siin kohtusid Mihhail Gorbatšov ja Ronald Reagan.

Võõrustajakandidaate oli ju mitu, miks te arvate, et just Šveits valiti?