VIDEO ja BLOGI | Marek Seer terviseameti pressikonverentsil: alates homsest saab lastele broneerida aega vaktsineerimiseks

Et vaktsineerimiskeskustes jõudlust on, saab alates homsest panna aja kaitsepookimisele kirja 12-aastastele ja vanematele lastele, sõnas Seer. Aja peab broneerima lapsevanem või eestkostja, alaealine seda ise teha ei saa.

Nii Härma kui ka Seer rõhutasid, et on väga oluline lasta end just praegu, s.t suve esimeses pooles ära vaktsineerida. Härma ütles, et arvatavasti on juuni lõpuks 35 protsenti Eesti inimestest täielikult ehk kahe doosiga viiruse vastu kaitstud, aga see ei ole piisav hõlmatus, et seista vastu uuele puhangule.

Seer lisas, et ei ole mõtet oodata kõnet perearstilt, kes kutsuks süsti saama, vaid nüüd tuleb digiloos ise aeg broneerida. Tema sõnul on võimalik praegu aega saada järgmiseks nädalaks.

Järgmise nädala riigipühadel vaktsineerimiskeskused ei tööta.

Härma märkis, et kõige kõrgem haigestumus on praegu Raplamaal, teisel kohal on Ida-Virumaa. Raplamaal on Härma sõnutsi mitmeid piiritletud koldeid, Ida-Virumaal on nakatumine juhuslikum.

Härma hoiatas ka India tüve eest: viimase kümne päevaaga on delta-tüve juhtumid kahekordistunud ja need moodustavad 20 kuni 30 protsenti päevastest juhtumitest. Ta ütles, et prognoosi kohaselt võib India tüvi saada juuni lõpuks Eestis domineerivaks.

Härma rääkis ka teadusuuringutest, mis näitavad, et COVID-19 haiguse läbipõdemist seostatakse diabeediga tekkimisega. Ta märkis, et diabeet ohustab nii vanemaid kui ka nooremaid inimesi. Niisiis soovitab ta arstidel teha patisentidele, kel on hiljuti uus haigus tekkinud, koroona antigeenitest, et saada teada, kas sel võib olla seos COVID-19 läbipõdemisega.