AJALUGU | Viis korda, kui Genfi kohtumistel on maailma asju otsustatud

Eelmisest Carteri-Brežnevi kohtumisest oli möödunud kuus aastat ja pingeleevendus oli selleks ajaks asendunud satelliitide ja tuumarakettide abil peetavateks “tähesõdadeks” valmistumisega. Relvastuskontrollile keskendus ka Reagani-Gorbatšovi kohtumine. Midagi siduvat ei otsustatud, ent liidrite otsesuhtlus võttis pingeid tajutavalt maha. “USA ja NSVL on ainukesed riigid, kes võivad maailmasõda alustada ja ainsad, kes suudavad maailma rahu tuua,” ütles Reagan sissejuhatuseks. Kahe aasta pärast allkirjastasid pooled juba keskmaa tuumarakettide piiramise leppe (INF). See pidas vastu 2019. aastani, kuni USA leppest lahkus. Leppe taaselustamine on ka tänavuse tippkohtumise põhiteemasid.