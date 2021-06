Ryanairi juht O’Leary: piloodil ei olnud muud valikut kui Minskis maanduda

O’Leary nimetas juhtunut ülemaailmsete lennundusreeglite ettekavatsetud rikkumiseks, vahendab BBC News.

Pärast lennuki Minskis maandumist vahistati selles olnud Valgevene opositsiooniline ajakirjanik Raman Pratasevitš ja tema Venemaa kodanikust tüdruksõber Sofia Sapega.

Ryanairi lend FR4978 oli pühapäeval, 23. mail teel Ateenast Vilniusesse, kui muutis äkki Valgevene kohal umbes kümme kilomeetrit enne Leedu piiri kurssi.

O’Leary rääkis sündmustest eile Suurbritannia parlamendikomiteele.

O’Leary ütles, et Minski lennujuhtimiskeskus teatas piloodile, et on saanud „usutava ähvarduse, et kui lennuk siseneb Leedu õhuruumi või püüab Vilniuse lennuväljal maanduda... õhitakse pardal pomm”.

Piloot palus korduvalt end ühendada Ryanairi kontrollkeskusega, aga „Minsk tõi vabanduseks, et Ryanair Poolas ei vasta telefonile”, rääkis O’Leary.

O’Leary selgitas, et selles piirkonnas suunataks lennud tavaliselt Poola või Balti riikidesse, aga piloodile ei antud muud võimalust kui maanduda Minskis.

Kui piloot küsis, milline on ohutase, öeldi talle, et tegemist on punase häirega, mis ei andnud O’Leary sõnul alternatiivi.

„Lennuk toodi maha valel ettekäändel, kasutades Minski lennukontrollikeskust, ja paistab olevat selge, et kaks reisijat eemaldati nende tahte vastaselt ja vahistati,” ütles O’Leary.

O’Leary ütles, et lennuki meeskonnale avaldati survet, et nad kinnitaksid videos, et nad suundusid vabatahtlikult Minskisse, aga nad keeldusid seda tegemast.

Kui lennuk uuesti õhku tõusis, oli O’Leary sõnul sellest puudu viis reisijat: Pratasevitš, Sapega ja kolm „tuvastamata isikut”, kelle kohta O’Leary on julgeolekuagentuuridelt aru saanud, et nad olid „KGB tüübid”.

Need kolm isikut, kelle hulgas oli üks kreeklane, ütlesid Valgevene televisioonile, et nende reisi sihtkoht oli niikuinii Valgevene, mistõttu nad otsustasid Minskisse jääda.