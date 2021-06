Kuhu jäi Marek Seeri lubatud suur vaktsineerima kutsuv kampaania?

Täpselt nädal tagasi rääkis vaktsineerimist juhtiv Marek Seer Delfi erisaates, et käesoleva nädala esmaspäevast pidanuks käivituma vaktsineerima kutsuv kampaania "Pane õlg alla".

Seer rõhutab, et Eestis on vaktsineerimine vabatahtlik, kuid riigi asi on luua võimalused kaitsepookimiseks ja teavitada inimesi selle vajalikkusest.

"Pane õlg alla!" ütles Seer. "See ei ole nii keeruline."

Kas olete mainitud kampaaniat märganud teleekraanil või tänavapildis?