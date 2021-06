OTSEBLOGI GENFIST | Putin pressikonverentsil protestide allasurumisest: me ei taha Black Lives Matterit Venemaale

Esimesena saabus villasse Putin ja seekord õigel ajal. Oli see ettevaatusabinõu selle vastu, et ta kroonilise hilinejana taas ennast oodata lasta ei saaks, jääb teadmata. Nii Biden kui ka Putin kohtusid kõigepealt Šveitsi presidendi Guy Parmeliniga, enne kui alustasid kahepoolset kohtumist villa raamatukogus.

Putin tõi lauale whataboutismi



President Vladimir Putini pressikonverents möödus vastastike süüdistuste taktis. Saavutused, milles USA-ga kokku suudeti leppida, toodi kiiresti välja. Need on USA ja Venemaa vastastikuste saadikute naasmine tööpostidele ning võimaliku töögrupi loomine küberrünnakutega tegelemiseks. Viimase osas teatas küll Putin, et suurim küberoht maailmas on USA, mitte Venemaa. Putin viitas, et USA jaoks soovitud vangide vahetamise osas võib toimuda läbirääkimisi.