BLOGI | Täna kohtuvad Joe Biden ja Vladimir Putin: oodata on 4-5-tunniseid kõnelusi ilma söömaaegadeta

Esimesena on ette nähtud Putini villasse saabumine. On see ettevaatusabinõu selle vastu, et ta kroonilise hilinejana taas ennast oodata lasta ei saaks, jääb teadmata. Nii Biden kui ka Putin kohtuvad kõigepealt Šveitsi presidendi Guy Parmeliniga, enne kui alustavad kahepoolset kohtumist villa raamatukogus.