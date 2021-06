BLOGI GENFIST | Biden hurjutas ajakirjanikke: Ma ei ole kindel, et Venemaa oma käitumist muudab

Korduvalt püüdsid ajakirjanikud vastuseid saada küsimustele Navalnõit ning Venemaa opositsiooni allasurumise kohta. Putin vältis neid teemasid, põrgatades tagasi, et Vene huvid on vältida vägivalda, mida tõid endaga kaasa Ameerika Black Lives Matter protestid. Ta tuli korduvalt Ukraina juurde, kuigi Minski kohta küsimusi ei küsitudki. Nimelt väitis ta, et kuni Ukraina Minski kokkuleppest kinni ei pea ning ameeriklased Ukrainat selles toetavad, ei saa rääkida rahust Donbassis.

President Vladimir Putini pressikonverents möödus vastastike süüdistuste taktis. Saavutused, milles USA-ga kokku suudeti leppida, toodi kiiresti välja. Need on USA ja Venemaa vastastikuste saadikute naasmine tööpostidele ning võimaliku töögrupi loomine küberrünnakutega tegelemiseks. Viimase osas teatas küll Putin, et suurim küberoht maailmas on USA, mitte Venemaa. Putin viitas, et USA jaoks soovitud vangide vahetamise osas võib toimuda läbirääkimisi.

Esimesena saabus villasse Putin ja seekord õigel ajal. Oli see ettevaatusabinõu selle vastu, et ta kroonilise hilinejana taas ennast oodata lasta ei saaks, jääb teadmata. Nii Biden kui ka Putin kohtusid kõigepealt Šveitsi presidendi Guy Parmeliniga, enne kui alustasid kahepoolset kohtumist villa raamatukogus.

Ta nentis, et majandussanktsioonid on Venemaale mõjunud, kuid neist suuremat rõhku omavad need siiski USA-le endale, sest sealsed ärimehed olid sunnitud oma ärid andma teistele.

Putin rääkis palju suuri sõnu, näiteks öeldes USA-Vene suhete kohta "Headus on spekter. Me ei saa perekonnaks, kuid usaldus on olemas." Ta viitas ka, et Biden rääkis Putiniga pisut oma perekonnast, mis talle meeldis. Kuigi kaks riigipead omavahel lähedaseks ei saa, siis see viitab Putini hinnangul Bideni kõrgele moraalsusele.

Biden pani paika mängureeglid





President Joe Biden püüdis pressikonverentsil rääkida uuest suunast, mis võeti, kui ajutisest. Ta jagas, et juhul kui Venemaa jätkab rahvusvahelise õiguse rikkumist, ei tasu edaspidi suhete paranemist oodata. USA ootab, et esimese käiguna võetaks Venemaal vastutusele kurjategijad, kes korraldasid küberrünnakuid USA energeetikaettevõtetele. Nende kohta jagas Biden Putiniga ka nimekirja 16 asutusest, mis peavad olema "off-limits". Jäi arusaamatuks, mis saab nendest ettevõtetest, mis sellesse nimekirja ei kuulu.

Biden sõnas, et mõlemal riigil on ühised huvid Lähis-Idas, näiteks Iraanis, millest püütakse koostööd alustada. Ta jagas ajakirjanikega oma maailmavaadet, mille järgi on USA ja Venemaa mõlemad maailma number üks ja kaks tuumariigid, mistõttu on oluline koostööd teha.

Kui pressikonverentsi lõpus Bidenilt CNN-i ajakirjanik küsis, et miks Biden arvab, et Venemaa nüüd järsku paremini käituma hakkab, vastas Ameerika riigipea, et ega ta seda tegelikult arvagi. "Ma ei ole kindel, et Venemaa oma käitumist muudab. Ma olen aga kindel, et Venemaa reageerib, kui terve ülejäänud maailm neile selja pöörab."

