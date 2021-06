OTSEPILT- ja BLOGI | Isamaa juhtide debatt. Perling: Isamaa ei tohi olla ühe-kahe ärimehe rahastatud

Erakonna praegune esimees Helir-Valdo Seedri sõnul tuleb Isamaa suurkogu päevakorda tõsta väärikas rahvuslus ning Eesti järgmised sammud rahvastiku- ja perepoliitika, riigikaitse, majanduse ning eesti keele ja kultuuri küsimustes.

Lavly Perling seevastu leiab, et Eesti vajab Isamaad, mis on suur, julge ja annab Eestile arenguhüppe võimaluse. Perlingu kolm eesmärki on olla opositsiooni juhtiv jõud, saavutada positsioon kõigis Eesti piirkondades ja olla kolme suurima erakonna seas.

Isamaa viimase aja häälekaim ühendus Parempoolsed on öelnud, et nende eesmärk on seista läänelike väärtuste ja parempoolse maailmavaate eest ning astuda vastu äärmuslusele Eesti poliitikas.

Delfi on varasemalt kirjutanud, et kuigi Seedri ja Perlingu visioonid pole teineteist välistavad, siis viitavad need rõhuasetused erimeelsustele.

Need seavad suurkogul osalevad erakonna liikmed valiku ette, mis otsustab erakonna kursi kaheks tähtsaks aastaks. Valitav esimees juhib parteid nii suvistel presidendivalimistel, sügisestel kohalikel valimistel kui ka 2023. aasta märtsis toimuvatel riigikogu valimistel.

Isamaa suurkogu toimub 20.juunil Tartu lauluväljakul.