Leedu välisminister: Valgevene korraldab migrantidele Bagdadist pakettreise Leedu piirile

Landsbergis ütles Financial Timesile, et Valgevene tegeleb „hübriidrünnakuga Euroopa vastu”, meelitades migrante oma riikliku turismiagentuuri pakettpakkumistega, mis sisaldavad lende Bagdadist või Istanbulist Minskisse ja sealt sõitu Leedu piirile.

Sel aastal on Leedu seni kinni pidanud ligi kaks korda rohkem Valgevenest tulnud migrante, kui on kolme varasema aasta arv kokku.

„See on relvana kasutatav migratsioon, mis on otseselt suunatud Leedu vastu. Põhjus? Seda on lihtne arvata. Me oleme häälekad, me anname varjupaika peamistele opositsiooniliidritele,” ütles Landsbergis eile.

Valgevene president Aljaksandr Lukašenka isiklikult ähvardas eelmisel kuul piirikontrolli lõdvendamisega.

Landsbergis ütles, et Valgevene riiklik turismiagentuur Tsentrkurort kasutab migrantide kohale toomiseks lennukeid Boeing 777, ja väitis, et praegu on Minskis tuhat iraaklast ja süürlast.

Leedu oli eilseks Valgevene piiril peatanud 387 migranti. Landsbergise sõnul on see mõeldud Leedu ja Euroopa proovile panemiseks.

Valgevene opositsiooniliidri Svjatlana Tsihhanovskaja nõunik Franak Viačorka, kes samuti Leedus viibib, ütles, et Lukašenka lähenemises pole midagi üllatuslikku.

„Lukašenka töö on praegu kättemaksmine,” ütles Viačorka. "Aga tal on nii piiratud võimalused kätte maksta, et ta püüab tekitada probleeme piiril, sest see on ainus hoob, mis tal on.”

Landsbergis nimetas Leedut „vabadusvõitlejate maaks” ja ütles, et Leedu vajab varsti migrantidega tegelemiseks ülejäänud Euroopa abi. Vilnius räägib juba läbi Türgiga, et viimane tugevdaks Istanbulis kontrolli.

Landsbergis lisas, et pärast Ryanairi lennuki kaaperdamist ei välista Leedu Valgevene poolt midagi, sealhulgas ka Valgevene dissidentide sihikule võtmist Leedus.

„Nüüd oleme me olukorras, kus peame kõigega arvestama. [Lukašenka] ületas punase joone juba ammu. Me peame olema tõeliselt valvel,” ütles Landsbergis, lisades aga, et Leedu ei muuda oma häälekat Lukašenka režiimi vastast poliitikat.