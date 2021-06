VIDEO | Venekeelse LGBT-kogukonna elu Eestis. "Ida-Virumaal ja Lasnamäel pean käituma teistmoodi."

Viktoria tegi paar aastat tagasi soovitud soole ülemineku. Ta võtab nüüd hormoone, kannab naiste riideid ja samuti on muutnud oma häält. “Mäletan, et kui mul oli veel mehelikum hääl, helistasin küünesalongi, et broneerida aeg. Mulle aga keelduti seda andmast. Mis on vahet naise ja transseksuaalse naise maniküüril, ma ei mõista,” nentis Viktoria.