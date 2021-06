Õigesti valitud sõidupäevik aitab ettevõttel aega ja raha säästa

Eesti Energias on juba aastaid kasutuses Fleet Complete’i integreeritud sõidupäevikud ning Mango Orase sõnul on see riigihankest alguse saanud valik end hästi õigustanud.

Elektroonilise sõidupäeviku lahendusi on turul mitmeid, kuid Eesti Energial oli selge ootus, millele sobiv sõidupäevikuformaat vastama pidi.

„Kasutusmugavuse kõrval on meie jaoks väga oluline andmete kvaliteet. Kogutavad andmed peavad olema hoitud turvaliselt, ei tohi minna kaotsi ega sattuda võõrastesse kätesse,” selgitas Oras.

Mugav kasutada

Elektroonilisele sõidupäevikule ülemineku üks kriteerium oli, et töötajad saavad selle kasutamise selgeks töö käigus, vajamata selleks eraldi koolitusi.

Mango Oras märkis, et väga tähtis on ka võimalus autoparki kui tervikut hallata, saada vajalikke teavitusi, koostada endale sobilikke raporteid ning hinnata, kas autod on piisavalt aktiivselt kasutuses või on kuskil piirkonnas autod alakasutuses.

Fleet Complete’i elektroonilise sõidupäeviku lahendus on neile ootustele vastanud. Oras kinnitab, et koostöö ettevõttega on olnud konstruktiivne ja meeldiv.

„Pea kümme aastat kestnud koostöö Fleet Complete’i esindajatega on sujunud vastastikuse usalduse ja üksteise mõistmise vaimus,” märgib ta. „Oleme saanud rakendust ka vastavalt oma vajadusele muuta. Selgitasime tarkvara pakkujatele lahti kõik oma ootused ja vajadused ning saime tõepoolest just niisuguse lahenduse, nagu olime soovinud,” ütleb ta.

Praegu on elektrooniline sõidupäevik Eesti Energias kasutusel veebilahendusena, kuid hetkel käivad ettevalmistused mobiilirakenduse kasutusele võtmiseks.

Säästliku töökultuuri osa

Eesti Energias väärtustatakse riigiasutusele väärilist säästlikku töökultuuri – ettevõtte autodega ei ole töö- ja erasõidu segiajamine lubatud ning autod on arvel 100% tööautodena.

Selle tagamiseks on kõik autod varustatud GPSiga ning GPS kannab andmed automaatselt elektroonilisse sõidupäevikusse.